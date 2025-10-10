Freitag, 10. Oktober 2025

Pflegedienst "Hand in Hand" hat spezielle Tagespflege eröffnet

Der Buchener Dienst hat eine Tagespflege für Menschen mit Demenz eröffnet. Ziel ist eine individuelle Betreuung in vertrauter Atmosphäre.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 04:00 Uhr 56 Sekunden
Heike Frank, Manuela Weiß und Sabrina Hirt kümmern sich um die Gäste der neuen Tagespflege – sehr zur Freude von „Hand in Hand“-Geschäftsführer Mazlum Oktay. Foto: R. Busch

Buchen. (rüb) Die Menschen werden erfreulicherweise immer älter, und gleichzeitig steigt auch die Zahl der an Demenz Erkrankten. Auf diese Entwicklung hat nun auch der Pflegedienst "Hand in Hand" reagiert und zum 1. Oktober eine Demenz-Tagespflege eröffnet.

"Wir hatten festgestellt, dass unsere Tagespflege von immer mehr demenzkranken Menschen besucht wird", berichtet Geschäftsführer

Rüdiger Busch
Ressortleiter
