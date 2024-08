Buchen. (rüb) "Dein Penny macht sich schön für Dich", ist auf dem Flyer zu lesen, den die Kunden der Filiale in der Hettinger Straße in Buchen in den letzten Tagen bei ihrem Einkauf erhalten haben. Am Samstag hat der Supermarkt zum letzten Mal geöffnet. Ab Montag ist er für 16 Tage geschlossen. In dieser Zeit wird er modernisiert und erweitert.

Der Wunsch des Discounters, den erst 2018 eröffneten Markt zu modernisieren und die Verkaufsfläche in diesem Zug von 850 auf 950 Quadratmeter zu vergrößern, besteht schon länger. Deshalb hatte sich der Gemeinderat in den letzten beiden Jahren mehrfach mit der dafür notwendigen Änderung des Bebauungsplans "Dilläcker/Hettinger Tal" befasst.

Im April wurde das aufwendige bauleitplanerische Verfahren abgeschlossen, so dass die Maßnahme nun umgesetzt werden kann. Die Erweiterung erfolgt nicht durch einen Anbau, sondern durch eine Neuordnung der inneren Struktur: So sollen Teile des Gebäudes, die bisher als Lager genutzt wurden, nach dem Umbau in Verkaufsflächen umgewandelt werden.

"Ein völlig neues Einkaufserlebnis und viele tolle Angebote erwarten Dich zur Wiedereröffnung", verspricht das Unternehmen auf dem ausgeteilten Flyer. Die Wiedereröffnung ist für Donnerstag, 29. August, geplant.