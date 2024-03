Buchen. (rüb) Auf die angespannte Parksituation vor dem Kindergarten "Regenbogen" in der Hainsterbach hatte Stadtrat Christian Philipp im Gemeinderat bereits vor geraumer Zeit hingewiesen. Nun reagiert die Stadtverwaltung: Sie möchte parallel zur Straße In der Hainsterbach 22 neue Stellplätze schaffen. Bislang bestehen dort nur Parkmöglichkeiten für acht bis zehn Fahrzeuge gleichzeitig. Zudem gibt es in der näheren Umgebung keine weiteren Stellflächen.

Um gefährliche Situationen beim Bringen und Abholen der Kinder künftig zu verhindern, nimmt die Stadt etwa 130.000 Euro in die Hände, teilte Bürgermeister Roland Burger mit.

Beigeordneter Benjamin Laber stellte die Pläne vor: Die neuen Parkplätze sollen mit wasserdurchlässigem Betonpflaster belegt werden und auf der Grünfläche zwischen Kindergarten und Straße entstehen. Zudem ist ein direkter Zugang vom neuen Parkplatz auf das Kindergartengelände vorgesehen.

Der Parkplatz erhält zwei Zufahrten. Die Stellflächen sollen in Fischgrät-Aufstellung angelegt werden, sodass die Autofahrer schräg und nicht im 90-Grad-Winkel einparken können.

Damit folgte der Gemeinderat einer Empfehlung des Kirchengemeinderatsvorsitzenden Jens Schwingel. Dieser bedankte sich abschließend bei der Stadtverwaltung, dass sie sich des Themas angenommen hat.