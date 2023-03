Buchen. (rüb) Regelmäßiges Testen war in der Hochphase der Pandemie ein eminent wichtiges Mittel, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen oder zumindest zu verlangsamen.

Der DRK-Kreisverband Buchen hat in den letzten 24 Monaten in der Region zahlreiche Schnellteststationen betrieben, eine höhere sechsstellige Zahl an Tests durchgeführt und damit einen wichtigen Beitrag im Kampf