Buchen. (rüb) Die Notfallpraxis Buchen am Standort der Neckar-Odenwald-Kliniken in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Dies teilte Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), der RNZ auf Anfrage mit: "Aktuell bleibt es erstmal beim aktuellen Status." Bislang gebe es zudem keinen weiteren Zeitplan, bis wann die Neuregelung der Notfallpraxen geregelt werden soll.

Die KVBW hatte Ende Oktober einen Notfallmaßnahmenplan verabschiedet und acht Notfallpraxen über Nacht geschlossen, darunter die in Buchen. Ausschlaggebend dafür war ein Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) in Kassel. Das hatte am Dienstag entschieden, dass ein Zahnarzt, der als sogenannter "Pool-Arzt" im Notfalldienst der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg tätig ist, aufgrund dieser Beschäftigung der Sozialversicherungspflicht unterliegt.

Die Notfallpraxis in Mosbach wird dagegen weiter betrieben. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem Rettungsdienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei Notfällen, wie Herzinfarkt, Schlaganfall und schweren Unfällen, ist der Rettungsdienst unter Tel. 112 zu alarmieren.