Buchen. (adb) Noch bis zum Karsamstag läuft die "Solibrot-Aktion": Seit zehn Jahren beteiligt sich der Katholische Frauenbund Buchen an der Aktion – als einer von drei Zweigverbänden der Erzdiözese Freiburg. Bei der Zwischenbilanz übten sich Eva-Maria Strein als Vertreterin des Katholischen Frauenbunds Buchen sowie Stefan und Ute Wittemann (Café Wittemann) in Zufriedenheit: "Viele Kunden sind dabei und zeigen darüber hinaus Interesse an den Hintergründen", betonen sie. Unterstützt wird in diesem Jahr das Projekt "Kenia: Hilfe für Mädchen auf der Straße".

Zur Unterstützung desselben wird entweder ein sogenanntes "Solibrot" verkauft oder um eine Spende gebeten – in der Regel 50 Cent oder ein beliebiger selbstbestimmter Betrag. Das Konzept kann seitens der Bäcker frei interpretiert werden: "In unserem Haus gibt es kein spezielles ,Solibrot‘, dafür werden ungerade Beträge seitens der Kunden oft aufgerundet. Das Restgeld und eventuell weitere Spenden wandern direkt in unser ,Kässle‘. Es läuft gut!", erklärt Stefan Wittemann erfreut. Auch weise man im Café gezielt auf die "Solibrot-Aktion" und ihre sozialen Hintergründe hin.

Eva-Maria Strein zeigt sich ebenso zufrieden: "Die Buchener Bäcker sind mit Herzblut dabei", lobt sie. Auch heuer sind alle Bäckereien aus Buchen, Hainstadt und Hettingen mit einem "Solibrot" und/oder einer Spendenbox dabei. "Die Kunden sind dazu eingeladen, einen kleinen Betrag zu spenden – viele kleine Beträge ergeben ein großes Ganzes für den guten Zweck", betont sie.

Mit von der Partie sind die Bäckereien Ottmar Lunkenheimer, Stefan Wittemann, Linus Schmitt, Peter Schlär und Peter Weber (alle Buchen), Theo Slepkowitz (Hettingen) und "Zuckerbeck" Breunig/Bettina Müller sowie Robert Seifert (beide Hainstadt). "Die Bäckerei Linus Schmitt hat zusätzlich ihr Haupthaus in Limbach ins Boot genommen", so Strein. Das "Solibrot" sei unterdessen eine Art Selbstläufer: "Die befragten Bäcker äußersten sich durchweg positiv – das Solibrot hat sich über die Jahre gut etabliert und kommt bei den Kunden an!", erklärt sie.

Das Ziel ist eindeutig: Nach der Fastenzeit – die Aktion läuft von Aschermittwoch bis Karsamstag – wird der Zweigverein Buchen das gesammelte Geld an den Diözesanverband Freiburg überweisen, der es an Misereor weiterleitet. Dabei greift ein kleines Kuriosum: "Gerade in der Corona-Zeit haben wir höhere Summen als zuvor erreicht", berichtet Eva-Maria Strein.

Info: Weitere Information im Internet unter www.frauenbund.de