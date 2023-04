Buchen. (pm) Die umfangreichen Baumaßnahmen am Burghardt-Gymnasium (BGB) erreichen am Montag ein wichtiges Etappenziel. Das multifunktionale Selbstlernzentrum, das die Rolle einer kleinen Aula am BGB übernimmt, wird übergeben. Damit wird eine bauliche Lücke geschlossen, die über viele Jahre das Schulleben spürbar einschränkte.

Nach den "Empfehlungen für einen zeitgemäßen Schulhausbau