Buchen. (tra) Wenn es darum geht, anderen zu helfen, lassen sich Buchener bekanntlich nicht lange bitten – das bewies auch die überwältigende Resonanz auf den vierten Nepallauf, der am Freitag zwölf Stunden lang in der Altstadt über die Bühne ging.

Der Lauf wurde zu einem bunten Fest, bei dem jeder willkommen war: Sei es als Zuschauer oder auf der Strecke, die sich die verschiedensten Menschen teilten: Kindergartenkinder liefen mit Senioren und Rollstuhlfahrer waren neben Profi-Sportlern unterwegs.

"Die älteste Teilnehmerin war 88 Jahre alt und machte mit ihrem Rollator mit", freute sich Daniel Schäfer vom Organisationsteam beim Besuch der RNZ. "Alle laufen für den guten Zweck, werden angefeuert und bekommen Bestätigung. Es geht überhaupt nicht um Leistung. Ellenbogen haben hier keinen Platz."

Zwischen 8 und 20 Uhr konnte jeder, der mitmachen wollte, die Laufschuhe schnüren und beim Spendenlauf der Namaste Nepal sAG der Abt-Bessel-Realschule Runde um Runde auf der 430 Meter langen Strecke drehen.

Mit den Spendengeldern werden die sieben Projektschulen in Nepal unterstützt. "Was ihr hier auf die Beine stellt, ist absolute spitze", würdigte Bürgermeisterstellvertreter Marin Hahn die Mitglieder der Namaste-Nepal-Schülerfirma, die von Linda Flores und Lina Bischof geführt wird. "Ihr habt seit der Gründung der Schülerfirma rund 160.000 Euro eingesammelt und dabei viel Gutes in Nepal, genauer gesagt in der Gemeinde Gati und den umliegenden Dörfern, bewirkt."

Dort werde in erster Linie im Bereich Bildung weitergeholfen. Hahns Dank richtete sich auch an die Lehrer Daniel Schäfer und Diana Friedel sowie an den Verein Namaste Nepal Buchen.

Neben der Realschule liefen am Freitag natürlich auch viele Schüler anderer Schulen mit. Dabei waren die Karl-Trunzer-Schule, die Jakob-Mayer-Grundschule, die Otfried-Preußler-Schule und die Bauland-Schule.

Auch die Kleinsten drehten gut gelaunt Runden: Die Kindergärten St. Rochus, St. Josef und "Sonnenschein" starteten ebenfalls. Hinzu kamen Gruppen des TSV, der Diakonie und von Firmen.

Aber auch alle, die nicht mitliefen, konnten sich einen schönen Tag machen, nepalesisches Essen genießen, Nepal-Kaffee trinken, am Basar stöbern oder sich über "Herz statt Hetze" oder das Kinderhospiz informieren.

Auch im letzten Jahr waren die Resonanz und das Ergebnis beachtlich: 2022 wurden beim Nepallauf über 7000 Kilometer zurückgelegt, und 705 Teilnehmer schafften über 16.000 Runden.

Dieses stolze Ergebnis kann dieses Jahr sicher noch übertroffen werden: Bei Redaktionsschluss dieser Seite waren in der Altstadt insgesamt 709 Läufer auf der Strecke gewesen, die gemeinsam über 15.880 Runden geschafft haben. Das entsprach rund drei Stunden vor Ende des Laufs einer Strecke von 6833 Kilometern.