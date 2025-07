Von Adrian Brosch

Buchen. 34 Jahre lang war er das Gesicht der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule: Michael Wüst hat sich um die musikalische Arbeit in Buchen verdient gemacht wie nur wenige andere. Im Beisein einiger langjähriger Wegbegleiter wurde er am Donnerstag auf emotionale Weise in den Ruhestand verabschiedet – doch muss "seine" Einrichtung nicht ganz auf Wüsts