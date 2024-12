Buchen. (rjs) Bei einer Gasexplosion in einem Gebäude in der Gutenbergstraße ist am Mittwoch gegen 22.45 Uhr ein 49 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der alleinige Bewohner des Hauses wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen.

Als Ursache für das Unglück ging das Polizeipräsidium Heilbronn in einer ersten Mitteilung von einem Leck in der Gasleitung außerhalb des Gebäudes aus. Durch die Wucht der Detonation ist das Wohnhaus einsturzgefährdet. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf eine sechsstellige Summe. Die umliegenden Häuser waren nicht betroffen. Eine Evakuierung der Anwohner war nicht notwendig.

Neben einem Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr Buchen und dem Rettungsdienst des DRK war eine Streife des Polizeireviers Buchen am Unglücksort. Mitarbeiter der Stadtwerke Buchen stellten die Stromversorgung in dem stark beschädigten Gebäude ab und lokalisierten den Verlauf der defekten Gasleitung. Der Feuerwehreinsatz dauerte anschließend noch mehrere Stunden an, war aber am Morgen beendet.