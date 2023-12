Buchen. (tra) Wir leben in instabilen Zeiten: Kriegsfolgen, hohe Inflation, hohe Energiekosten und eine unsichere Lage in Wirtschaft und Politik werden für viele Menschen zur Herausforderung. So mancher gerät unverschuldet in eine Notlage, die das Leben aus der Bahn zu werfen droht. Mit der RNZ-Weihnachtsaktion wird Bedürftigen aus der Region schnell und unbürokratisch geholfen.

Zu den treuen Unterstützern der Weihnachtsaktion gehört der Lions-Club Madonnenland. Am Mittwoch überreichte Präsidentin Gabriele Rösch einen Scheck in Höhe von 2000 Euro an den stellvertretenden Buchener Redaktionsleiter Andreas Hanel. "Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, Menschen, die in Not geraten sind, unter die Arme zu greifen. Hierbei ist einer der Wiederholungswohltäter der Lions-Club Madonnenland, der erneut die RNZ-Weihnachtsaktion mit einer großzügigen Spende unterstützt", so Hanel, der dafür im Namen der RNZ und der Menschen, die gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, herzlich dankte.

"Oft sind es die kleinen und alltäglichen Dinge, die den betroffenen Menschen große Sorgen machen", unterstrich Doris Friesenhahn. "Wir möchten ihnen mit unserer Spende ein bisschen Last abnehmen."