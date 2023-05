Buchen. (rüb) Der Countdown läuft: Nur noch bis Samstag ist der Lidl-Markt in der F.-X.-Schmerbeck-Straße in Buchen geöffnet. Anschließend lässt der Discounter die Filiale abreißen und durch einen modernen Neubau ersetzen. Einhergehend wird sich auch die Verkaufsfläche erhöhen, und zwar von 900 auf 1300 Quadratmeter.

Die Pläne für die Erweiterung und Modernisierung des Marktes reichen bereits einige Jahre zurück. Der Gemeinderat hatte sich bereits mehrfach mit dem Thema befasst: Unter anderem musste der Bebauungsplan "Sondergebiet Einzelhandel" geändert werden, damit sich Lidl und der benachbarte Aldi-Markt baulich erweitern können.

"Lidl entwickelt sein gesamtes Filialportfolio qualitativ und quantitativ weiter. Auch in Buchen möchten wir unseren Kunden eine neue und moderne Filiale mit attraktiven Einkaufsbedingungen bieten. Daher ersetzen wir die Filiale durch einen zukunftsfähigen Neubau", teilte Peter Mayerhöfer, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Waldenburg, auf RNZ-Anfrage mit. Der Abriss der alten Filiale soll ab dem 1. Juni beginnen. Der Neubau soll dann laut Plan um den 10. Juli beginnen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zum Frühjahr 2024 andauern.

"Die neue Filiale wird über ein modernes Erscheinungsbild mit einem Pultdach und einer großen Glasfront verfügen, wodurch viel Tageslicht in die Verkaufsräume fällt", so Mayerhöfer. Mit einer Verkaufsfläche von 1300 Quadratmetern wird das neue Gebäude im Vergleich zur vorherigen Filiale mehr Platz für das vielfältige Warenangebot und dessen ansprechende Präsentation bieten. Ebenso wird die neue Filiale über breitere Gänge verfügen, um ein angenehmes Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Der Neubau wird mit besonders umweltfreundlicher Technik ausgestattet und in ökologischer Bauweise errichtet, sodass der Bau dem KfW-55-Standard entspricht.

Die Filiale wird mit einem integralen Anlagensystem zur energieeffizienten Steuerung der Kälte- und Klimaanlage ausgestattet, wodurch keine fossilen Brennstoffe mehr für den Neubau benötigt werden. Zudem wird die Filiale über eine Betonkerntemperierung verfügen, sodass über die im Boden verlegten Leitungen im Sommer die Kühlung und im Winter die Beheizung der Filiale erfolgt.

"In dem Neubau kommt darüber hinaus energiesparende LED-Beleuchtung zum Einsatz, mit der wir pro Jahr bis zu 42.000 Kilowattstunden Strom und rund 17 Tonnen Kohlenstoffdioxidausstoß im Vergleich zur herkömmlichen Beleuchtung einsparen", unterstrich der Immobilienleiter. "Ebenfalls planen wir, ...