Buchen. (pm) Zu einem Tag der offenen Tür laden die Neckar-Odenwald-Kliniken am Sonntag, 16. Juni, am Standort Buchen ein. Von 11 bis 16.30 Uhr haben Gäste aller Altersgruppen die Gelegenheit, einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Angebote und Leistungen der Kliniken zu erhalten sowie eine Vielzahl an Aktivitäten und Mitmachstationen rund um das Thema Gesundheit zu erleben. Auch für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt sein.

Am Sonntag um 11 Uhr wird der Aufsichtsratsvorsitzende der Neckar-Odenwald-Kliniken, Landrat Dr. Achim Brötel, gemeinsam mit der Geschäftsführung der Kliniken die Veranstaltung im Tagungsraum unter der Zentralen Patientenaufnahme eröffnen. Grußworte sprechen Bundestagsabgeordnete Nina Warken und Buchens Bürgermeister Roland Burger.

Über 50 Aussteller präsentieren sich an diesem besonderen Tag mit ihren vielfältigen Ständen. Neben neuesten medizinischen Technologien gibt es Angebote zu diversen Gesundheitsthemen und Einblicke in verschiedene Arbeitsbereiche. Vertreten sind auch mehrere Selbsthilfegruppen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Verantwortliche stehen hier jeweils gern für einen Austausch mit den Besuchern zur Verfügung.

Wertvolle Tipps können sich Interessierte sowohl bei den medizinischen Fachvorträgen wie auch bei vielen Angeboten, darunter Blutdruckmessen, BMI-Berechnung und Ernährungsberatung, holen. Ein begehbares Modell lädt die Besucher zudem auf eine faszinierende und lehrreiche Reise durch den menschlichen Darm ein. Um 13 und 15 Uhr finden Besichtigungen der Endoskopie statt, bei der die verschiedenen Untersuchungsmethoden erklärt werden.

Einer der Höhepunkte des Tags der offenen Tür wird sicher auch die spannende Vorführung der Blaulicht-Familie sein, bei denen Zuschauer jeweils um 13.30 und 15.30 Uhr hautnah die Arbeit von Rettungsdiensten und Freiwilliger Feuerwehr bei einer Rettung über eine Feuerwehrleiter erleben können. Dank des ADAC gibt es an diesem Tag weitere Attraktionen im Außenbereich wie die Besichtigung eines Rettungshubschraubers und eine Hüpfburg für die kleinen Gäste – so ist garantiert, dass jeder auf seine Kosten kommt.

Bei einer Führung mit der Hebammengemeinschaft "Kugelrund" durch den Kreißsaal erhalten werdende Eltern, Geschwister und Großeltern einen ersten Einblick und können sich über die Geburtsbetreuung im Buchener Krankenhaus informieren. Spannend wird sicher auch der Väter-Ultraschall sein, zu dem man sich, um die Organisation zu erleichtern, vorab anmelden muss.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Besonders hervorzuheben sind die selbstgemachten Torten und Kuchen, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kliniken gebacken wurden und von den Grünen Damen und Herren sowie Auszubildenden ausgegeben werden. Darüber hinaus sorgt die Einsatzeinheit II NOK des DRK-Ortsverbands Walldürn für einen herzhaften Genuss.

Für die reibungslose Anreise stehen den Besuchern kostenfreie Parkplätze am OBI-Gelände und ein kostenfreier Shuttle-Service zur Verfügung. Er bringt alle Gäste ab 10.30 Uhr im regelmäßigen Rhythmus sicher vom Parkplatz zu den Kliniken und zurück.