Buchen-Hollerbach. (rüb) Welch hoher Wertschätzung er sich in seiner Wahlheimat Hollerbach erfreute, wurde vor vier Jahren bei seiner Verabschiedung als Ortsvorsteher deutlich, als zahlreiche Wegbegleiter seine Verdienste um den Stadtteil und die Dorfgemeinschaft würdigten.

Sein offenes, freundliches Wesen, sein großes Fachwissen, sein Engagement und seine Hilfsbereitschaft waren über den Ort hinaus bekannt und geschätzt. Nun trauert Hollerbach, trauert die Region um ihn: Clemens Schölch ist am Freitag im Alter von 83 Jahren gestorben.

Geboren am 21. Februar 1940 in Donebach, kam Schölch 1964 durch seine Ehefrau Irene (geb. Blatz) ins Odenwalddorf Hollerbach. Dort fasste er schnell Fuß, was sich auch daran ablesen lässt, dass Clemens Schölch bereits 1968 in den Gemeinderat der damals noch selbstständigen Kommune gewählt wurde.

Nach der Eingemeindung wurde er bis 1999 immer wieder in den Ortschaftsrat gewählt, konnte dieses Ehrenamt aber wegen seiner Tätigkeit als Angestellter der Stadt Buchen nur von 1975 bis 1985 ausüben. 1994 wurde er erstmals zum Ortsvorsteher gewählt – ein Amt, das er 25 Jahre lang mit viel Herzblut ausübte.

Das Ortsbild Hollerbachs aufzuwerten und mehr Lebensqualität zu schaffen, hatten für Clemens Schölch oberste Priorität. Ein Ergebnis dieser fruchtbaren Arbeit – und gleichzeitig ein Höhepunkt seiner Amtszeit – war die Verleihung der Goldmedaille beim Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" 1998 in Ludwigsburg. Auch das Jubiläumsfest "725 Jahre Hollerbach" trug seine Handschrift.

Nicht nur in der Kommunalpolitik, sondern auch im Vereinsleben setzte der Verstorbene Akzente. So war er unter anderem Gründungsmitglied, Vorsitzender und Ehrenvorsitzender des TSV, Vorsitzender des Vereins Hollerbacher Interessen, stellvertretender Vorsitzender der Jagdgenossenschaft sowie Mitglied der Feuerwehr und des Kirchenchors.

Sein beruflicher Werdegang begann mit einer landwirtschaftlichen Lehre im elterlichen Betrieb in Donebach. Es folgten von 1960 bis 1982 Tätigkeiten auf dem Bau bei den Firmen Gärtner und Henn, ehe er in die Dienste der Stadt Buchen eintrat. Dort war er unter anderem Bauhofleiter und im Stadtbauamt im Bereich Bauunterhaltung tätig.

Für sein vielseitiges Engagement in der Kommunalpolitik wurde Schölch 2009 mit der Verdienstmedaille des Städte- und Gemeindetags in Silber ausgezeichnet. Sein Einsatz bei der Ausrichtung der Jubiläumsfeierlichkeiten "100 Jahre Malerkolonie" wurde mit der Verleihung der Landesehrennadel gewürdigt.

"Heute darfst Du mit Stolz auf Deine Leistungen zurückblicken", hatte sein Nachfolger Joachim Weis 2019 bei der Verabschiedung als Ortsvorsteher betont. Und Bürgermeister Roland Burger stellte fest: "Hollerbach hat sich unter Clemens Schölch unbestritten zu einem der schönsten Buchener Stadtteile entwickelt."

Dass dieser das Lob damals gleich weiterreichte, ist bezeichnend für sein angenehmes, bescheidenes Wesen: "Ich danke allen, die mitgearbeitet und mich begleitet haben, vor allem auch dem Ortschaftsrat und natürlich meiner Familie."

Erinnerungen wie diese zeugen von einem Kommunalpolitiker, dem die Belange der Bürger und das Gemeinwohl immer Verpflichtung waren, und von einem Menschen, für den es selbstverständlich war, sich für andere einzusetzen. Clemens Schölch hinterlässt Ehefrau Irene, die Söhne Wolfgang und Andreas sowie drei Enkelkinder.

Die Beerdigung findet am morgigen Mittwoch um 14 Uhr auf dem Friedhof in Hollerbach statt.