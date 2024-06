Buchen. (rüb) "Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und nicht zwischen Firmen!" Geschäftsführer Michael Ruppert brachte die Philosophie des Firmenverbunds auf den Punkt. Wie diese Philosophie in der Praxis gelebt wird, davon zeugte am Freitag die Eröffnungsfeier der Firmen Das Bausatzhaus, Odenwald Handelsunion und Odenwald Haus im neuen Domizil in der Otto-Hahn-Straße im IGO. Zahlreiche Geschäftspartner, Lieferanten und Kunden waren der Einladung gefolgt und feierten gemeinsam mit der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern den gelungenen Neubau. Und da an diesem Tag auch die Europameisterschaft eröffnet wurde, waren alle im Anschluss an den offiziellen Teil zum Public Viewing eingeladen.

"Ich bin überrascht und zugleich stolz, was hier – neben dem täglichen Geschäft – auf die Beine gestellt wurde", lobte der Geschäftsführende Gesellschafter Joachim Schoeck. Die Leistung der Mitarbeiter sei nicht hoch genug einzuschätzen. Anerkennung zollte Schoeck auch der Firma Hollerbach-Bau (Hardheim), die den Neubau in Rekordzeit von nur acht Monaten errichtet hatte.

Auch Geschäftsführer Michael Ruppert stellte die besondere Leistung des Bauunternehmens heraus. Zudem dankte er der Stadt Buchen und den Verantwortlichen des Interkommunalen Gewerbeparks: "Wenn überall in Deutschland so gut und zielführend gearbeitet würde, wären wir viel weiter." In den Dank bezog Ruppert auch die Volksbank Franken für die gute Begleitung und Unterstützung mit ein.

Besonders würdigte Ruppert die Leistung der Mitarbeiter, die in den letzten Monaten Großes geleistet hätten und teilweise Tag und Nacht im Einsatz gewesen wären. Das Ergebnis spreche für sich: "Wir sind besser aufgestellt denn je!"

"Kleines Team – große Leistung", so würdigte Bürgermeister Roland Burger auch im Namen seiner IGO-Bürgermeisterkollegen Dr. Norbert Rippberger und Thorsten Weber sowie des IGO-Geschäftsführers Benjamin Laber das Geschaffene. Die schnelle Ausführung sei beste Werbung für den Firmenverbund.

Der Neubau trage außerdem zur Attraktivitätssteigerung des IGO bei: "Hier lässt sich der Traum vom Eigenheim auf vielfältige Weise verwirklichen." Egal ob schlüsselfertiger Neubau, Sanierung oder Bausatzhaus mit Eigenleistung. Durch den Firmenverbund gebe es zudem deutliche Synergieeffekte für die Kunden, so Roland Burger.

Der Bürgermeister dankte den Verantwortlichen für den unternehmerischen Mut und die guten Ideen: "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Erfolgsgeschichte hier am neuen Domizil fortgeschrieben wird!"