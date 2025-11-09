Sonntag, 09. November 2025

Plus Buchen-Hainstadt

"Gasthaus Ambrosius" ist eine Liebeserklärung an die Heimat (plus Fotogalerie)

Die Bühnenshow "Gasthaus Ambrosius" krönt das Jubiläumsjahr auf begeisternde Weise.

09.11.2025 UPDATE: 09.11.2025 17:00 Uhr 5 Minuten, 56 Sekunden

Von Nina Trabold und Rüdiger Busch

Hainstadt. Die deutsche Grammatik ist seit dem Wochenende um eine neue Steigerungsform reicher: "Heescht – Heeschter – Einfach grandios!" Mit der Bühnenshow "Gasthaus Ambroius" begeisterten die rund 180 Mitwirkenden bei der Premiere am Freitagabend und sorgten so für einen emotionalen Abschluss des Jubiläumsjahres, der in die Annalen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
