Buchen-Hainstadt. (tra) Nach rund sechs Monaten Bauzeit ist die Dürmer Straße wieder frei. Die Baumaßnahme, die am 15. Mai begann, wurde am 25. November planmäßig abgenommen, und am Mittwoch wurde die frisch sanierte Straße mit nagelneuer Fahrbahndecke der Öffentlichkeit übergeben.

"Hainstadt freut sich darüber, dass dieses Projekt realisiert worden ist", sagte Bürgermeister Roland Burger bei der Übergabe und stellte kurz die Daten und Fakten vor: Die Dürmer Straße wurde vom Friedhof bis zum Ortsausgang instand gesetzt, und entlang der Straße wurde ein Gehweg neu gebaut. Auch die Entwässerung wurde verbessert, indem der vorhandene Entwässerungskanal um rund hundert Meter verlängert wurde und es nun mehr Straßeneinläufe gibt. "Insbesondere der Ausbau des Gehwegs und der Straßenbeleuchtung stellt eine wesentliche Verbesserung der Verkehrssicherheit dar und war ein langjähriger Wunsch der Ortschaftsverwaltung und der Bürgerschaft."

Zudem wurde die Parkplatzsituation am Friedhof verbessert: 21 Parkplätze wurden neu angelegt. Der Dank des Bürgermeisters richtete sich insbesondere an die ausführende Firma Konrad. "Die erfolgreiche und hochwertige Bauausführung spiegelt die gute Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten wider." Auch das Ingenieurbüro Dreikant unterstrich die konstruktive Zusammenarbeit vor Ort.

Burger erläuterte auch, aus welchen Gründen die Straßensanierung in Angriff genommen worden war. "Im Jahr 2015 wurde eine Straßenbefahrung mit einer Projektzustandsbewertung durchgeführt, wobei der schlechte Zustand der Dürmer Straße deutlich wurde. Zudem haben sich Bürger darüber beschwert, dass es im Bereich der Straße auch für Fußgänger und Schulkinder gefährlich sei, weil es keinen Gehweg gab."

Ortsvorsteherin Regina Schüßler lobte die "neue" Dürmer Straße: "Wir sind sehr zufrieden und freuen uns, dass wir so eine Straße haben." Die Baumaßnahme sei relativ problemlos verlaufen. Sie merkte an, dass auf der Straße "flott gefahren" werde und regte Geschwindigkeitskontrollen an.

Bürgermeister Burger äußerte sich schließlich noch zu den Investitionskosten. Bei der Auftragsvergabe wurden rund 944.000 Euro eingeplant. Die Schlussrechnung liege jedoch noch nicht vor.