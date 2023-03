Von Rüdiger Busch

Buchen. Eine Nachricht, die in diesen Tagen nicht überrascht: Die Generalsanierung der Sport- und Spielhalle wird rund 1,7 Millionen Euro teurer als ursprünglich kalkuliert. Inzwischen rechnen Architekt und Verwaltung mit rund 5,9 Millionen Euro Gesamtkosten. Doch es gibt auch eine – vor allem für die Schulen und die sporttreibenden Vereine – erfreuliche Botschaft: Der Zeitplan kann aller Voraussicht nach eingehalten werden. Ab September soll die 50 Jahre alte und dann runderneuerte Halle wieder genutzt werden können.

Eine große Herausforderung: Architekt Martin Kast (M.), Beigeordneter Benjamin Laber (l.) und Projektleiter Michael Galm bauen darauf, dass die Sport- und Spielhalle rechtzeitig fertig wird. Foto: Rüdiger Busch

Dipl.-Ing. Martin Kast und seine Mitarbeiterin Kathrin Schmid vom Architekturbüro Kast (Osterburken) stellten dem Gemeinderat in der Sitzung am Montagabend im Alten Rathaus den aktuellen Stand der Sanierung vor. Ergänzend führten Martin Kast, Beigeordneter Benjamin Laber und Projektleiter Michael Galm die RNZ am Dienstag über die Großbaustelle und zeigten auf, welche Herausforderung sich hinter den nackten Zahlen verbirgt.

In den Duschen wurden die Wände bis zur Decke hochgemauert, um energetische Verbesserungen zu erzielen. Foto: Rüdiger Busch

Nachdem die Abbruch- und Rückbauarbeiten im vergangenen Jahr abgeschlossen wurden, geht es seither an den Wiederaufbau. So wird beispielsweise gerade die neue Hallendecke angebracht. Weitere Trockenbau- und Stahlbauarbeiten laufen in den Umkleideräumen. In den Duschen wurden die Wände bis zur Decke hochgemauert, sodass dort künftig keine Wärme mehr sinnlos entweichen kann. "Das war eine energetische Katastrophe", so die Einschätzung von Projektleiter Michael Galm.

Diese und eine ganze Reihe weiterer Schwachstellen werden im Zuge der Generalsanierung behoben, was natürlich, ebenso wie der Brandschutz, zu Kostensteigerungen gegenüber der ursprünglichen Planung führt. "Manches sieht man eben erst während der Sanierung", betonte Beigeordneter Laber.

Hinzu kommen die derzeit nicht zu umgehenden Kostensteigerungen sowie Verbesserungen für die künftigen Nutzer der Halle, wie zum Beispiel die Entscheidung, rundherum neue Prallwände einzubauen, oder die Schaffung eines direkten Zugangs zu den Lehrerumkleiden: Dadurch müssen die Pädagogen nicht mehr durch die Schülerumkleide, um in ihren Bereich zu gelangen. Ein neues Gesicht wird auch die Tribüne erhalten – der Teppichbelag verschwindet, neu sind eine Glasfront und ein Verkaufsstand.

Aktuell ist vieles höchstens zu erahnen, da das meiste noch im Rohbauzustand ist. Der Fachmann sieht aber bereits in diesem Stadium mehr: "Die Halle wird ein Schmuckstück", versprach Projektleiter Galm beim ...