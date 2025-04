Buchen. (pm) Aufgrund von Arbeiten an den Versorgungsleitungen, die die Stadtwerke Buchen in Auftrag geben, muss die Friedrichstraße in einem ersten Bauabschnitt zwischen der Einmündung Hofstraße und der Kellereistraße voll gesperrt werden. Die Maßnahme soll am heutigen Montag beginnen und am 17. April beendet sein. Aus Verkehrssicherheitsgründen wird die Hofstraße für den Durchgangsverkehr bereits ab der Einmündung Schüttstraße gesperrt sein.

Ausschließlich Anliegerverkehr ist möglich. "Dieser Anliegerverkehr muss über die Fußgängerzone – Hofstraße Richtung Schuhhaus Farrenkopf und weiter in die Kellereistraße – erfolgen", teilt die Stadt Buchen mit. Die Abfahrt erfolgt wie gewohnt über die Kellereistraße Richtung "Schwanen" in den Kreisel Hettinger Straße. Im zweiten Bauabschnitt, der zeitlich noch nicht festgelegt ist, muss das Pflaster Höhe Kellereistraße 15 oberhalb des Grafikhauses Richtung Metzgerei Herkert unter Vollsperrung ausgetauscht werden. Zu diesem Zeitpunkt wird die Friedrichstraße wieder befahrbar sein.