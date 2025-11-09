Sonntag, 09. November 2025

zurück
Plus Buchen

Evangelischen Kirchengemeinden wählen Kirchengemeinderat

Sie übernehmen Verantwortung: Es gibt neun Kandidaten in Buchen für die Wahl am 30. November.

09.11.2025 UPDATE: 09.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 29 Sekunden
Die Mitglieder des Kirchengemeinderats lenken mit den Hauptamtlichen die Geschicke der Evangelischen Kirchengemeinde. Unser Foto zeigt die Christuskirche in Buchen. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen. Eine Kirche ist bekanntlich nicht nur ein Gebäude, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen. Umso wichtiger ist es, dass sich die Gläubigen aktiv in diese Gemeinschaft einbringen.

Eine besondere Gelegenheit zur Mitwirkung bietet sich den rund 3000 Mitgliedern der Evangelischen Kirchengemeinde Buchen – und allen anderen evangelischen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.