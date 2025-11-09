Von Rüdiger Busch

Buchen. Eine Kirche ist bekanntlich nicht nur ein Gebäude, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen. Umso wichtiger ist es, dass sich die Gläubigen aktiv in diese Gemeinschaft einbringen.

Eine besondere Gelegenheit zur Mitwirkung bietet sich den rund 3000 Mitgliedern der Evangelischen Kirchengemeinde Buchen – und allen anderen evangelischen