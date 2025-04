Buchen/Hettingen. (tra) Spaziergänger und Radfahrer mussten am Dienstag auf ihre Runde um den Hettinger Hasenwald verzichten, da zwischen dem Hasenwald-Parkplatz am Spielplatz in der Nähe des Umspannwerks und dem Dauntalweiher Baumfällarbeiten durchgeführt wurden.

Insgesamt wurden elf Bäume – bei denen es sich bei den meisten um rund 120 Jahre alte Schwarzkiefern handelte – gefällt.