Buchen. (adb) Erstklassigen Genuss in prominenter Lage des Einkaufszentrums am Sendeturm garantiert ab sofort "Center Eis & Café". Am Freitag öffnete der ansprechend eingerichtete Mix aus Eisdiele und Caféstube erstmals seine Pforten. Als Betreiber fungieren Cüneyt und Derya Budak, denen bereits die benachbarte Shisha-Lounge "Remembar" gehört.

Zum Angebot gehören echtes italienisches Eis – Lieferant ist Idu Gelato aus dem fränkischen Trennfurt – ebenso wie hausgemachter Kuchen, Kaffee, Milchshakes und mehr. Einladendes Ambiente und zahlreiche Sitzgelegenheiten innen wie außen sorgen für reichlich Platz für eine Auszeit vom Alltag. Zur Eröffnung gratulierten Bürgermeister Roland Burger und Andreas Schifferdecker: Sie würdigten die gelungene Erweiterung des Flächenangebots und den Mut zum unternehmerischen Risiko.

Wie Cüneyt Budak betonte, sei er im Jahr 2021 mit der Planung der neuen Ladenzeile konfrontiert worden und habe sofort mit einem Eiscafé geliebäugelt: "Ich wollte schon immer ein Eiscafé eröffnen, jetzt hat es sich ergeben", hob er am Freitagnachmittag hervor. Damit nicht genug: In einigen Wochen wird der umtriebige Geschäftsmann in direkter Nachbarschaft zudem den Friseursalon "Headline" eröffnen.