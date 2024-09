Buchen. (tra) Zu einem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, kam es am Dienstag gegen 9.30 Uhr in der Nähe der Auffahrt zur B27 in der Hettinger Straße. Wie ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn mitteilte, war ein Pkw mit einem Lkw kollidiert. In jedem Fahrzeug befand sich eine Person.

Wie die Feuerwehr auf ihrer Homepage veröffentlichte, drohten rund 200 Liter Diesel auszulaufen. Die Feuerwehr versuchte, die Stelle abzudichten und den Kraftstoff aufzufangen. Im Einsatz waren die Abteilungen Stadt und Hettingen. Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort