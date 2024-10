Buchen. (rüb) Wenn in der abendlichen Dämmerung plötzlich Hexen, Gespenster, Skelette oder Monster die Straßen der Buchener Innenstadt bevölkern, dann ist "Halloween"-Lauf. Der TSV Buchen führt das beliebte Lauf-Spektakel wieder am morgigen Donnerstag, 31. Oktober, ab 17 Uhr durch. Auch wenn die kreativen Kostüme die Blicke auf sich ziehen: Im Mittelpunkt steht der Spaß am Laufen. Mitlaufen kann jedermann: Es gibt keinen Verkleidungszwang.

Was 2011 als Stadtlauf begann, hat sich in den letzten Jahren zu einer beliebten Veranstaltung für Läufer aus Buchen und Umgebung entwickelt: Der Halloween-Lauf ist der einzige Nachtlauf in der Region. Hauptausrichter ist die Sparte Leichtathletik des TSV. Unterstützung gibt es von den Sparten Basketball, Handball und Schwimmen sowie von der Stadt Buchen. Etwa 60 Helfer sind an diesem Tag im Einsatz.

Gestartet wird am Alten Rathaus. Die 1,1 Kilometer lange Stadtrunde führt vom Alten Rathaus über die Pfarrgasse und Haagstraße in die Kellereistraße. Weiter geht es parallel zur Schüttstraße über die Amts- und Hochstadtstraße zur Wilhelmstraße und schließlich vom Stadtturm wieder an das Alte Rathaus. Für die Dauer des Laufs müssen mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt werden. Sobald der letzte Lauf zu Ende ist, werde die Sperrung sofort aufgehoben.

In der Marktstraße richten die Badischen Versicherungen (BGV) eine Geisterstrecke mit Lichteffekten und Gespenstern ein.

Neben dem Hauptlauf (10 Kilometer) und dem Jedermannlauf (5,5 Kilometer) gibt es drei Schülerläufe und Walking. Auch die Kleinsten sind mit dabei: Für die Bambini (bis 7 Jahre) gibt es eine abgespeckte Runde, die 600 Meter lang ist.

Urkunden, Pokale und Sachpreise warten auf die Bestplatzierten. Traditionell werden nicht nur die besten Läufer ausgezeichnet, sondern auch die schönsten Laufkostüme. Zudem gibt es beim Jedermannlauf eine Teamwertung.

Für das leibliche Wohl der Läufer und der Besucher ist ebenfalls gesorgt: Es gibt Würstchen und kühle Getränke sowie Glühwein und Kinderpunsch.

Das Anmeldeportal für Läufer findet man auf der Homepage des TSV.

> 17.10 Uhr: Bambinilauf (Altersklasse U8, Jahrgang 2017 und jünger

> 17.10 Uhr: Walkingrunde (Einzelstarter und Gruppen, drei Stadtrunden, maximal 45 Minuten)

> 17.25 Uhr: Schülerlauf U 14 (Jahrgänge 2011 und 2012, drei Stadtrunden, ca. 3,3 Kilometer)

> 17.25 Uhr: Schülerlauf U 12 (Jahrgänge 2013 und 2014, zwei Stadtrunden, ca. 2,2 Kilometer)

> 17.25 Uhr: Schülerlauf U 10 (Jahrgänge 2015 und 2016, eine Stadtrunde, ca. 1,1 Kilometer)

> 18 Uhr: Hauptlauf (neun Runden, ca.10 Kilometer, Jahrgang 2008 und älter)

> 18.02 Uhr: Jedermannlauf (fünf Stadtrunden, ca. 5,5 Kilometer)

Info: automatische Zeitnahme und Rundenzählung mit Transponder