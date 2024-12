Von Rüdiger Busch

Buchen. "Wir blicken heute zurück auf ein ereignisreiches Jahr, das neben unserem Stadtjubiläum kommunalpolitisch insbesondere von der Kommunalwahl am 9. Juni geprägt war", betonte Bürgermeister Roland Burger in seinem traditionellen Jahresrückblick am Freitagabend in der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderats im Alten