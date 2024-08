Von Tanja Radan

Buchen. In gut einer Woche ist es so weit: Jan Pascal und Alexander Kilian von "Café del Mundo" werden am Wartturm gemeinsam mit der Neuen Philharmonie Frankfurt ihr großes "Heimatsound"-Open-Air 2024 spielen. "Wir steuern stabil auf 2000 Tickets zu", ist Jan Pascal mit dem Vorverkauf zufrieden. Die international gefeierten Gitarristen werden am Samstag, 17. August, um 20 Uhr gemeinsam mit dem Orchester das neue Programm "GuitaRevolution" präsentieren.

Und sie brennen darauf, die Lieder, die sie sorgsam ausgewählt haben, mit dem Buchener Publikum zu teilen. ",GuitaRevoluion’ steht auch für eine Revolution der Emotionen und des Herzens. Wir möchten die Menschen mit ihren Emotionen in Verbindung bringen, das kann Musik ganz wunderbar", sagt Jan Pascal.

Als Musiker, die weltweit touren und sich regelmäßig über ausverkaufte Konzerte freuen können, müssen sie sich nicht mehr beweisen. "Wir machen musikalisch, was wir wollen, und spielen nur Stücke, die wir auch selbst fühlen", ergänzt Alexander Kilian.

Die Künstler legen großen Wert darauf, dass auch die Musiker der Neuen Philharmonie die große Spielfreunde, für die "Café del Mundo" bekannt ist, empfinden. "Wir haben eine echte Verbindung mit den Musikern und sind Gleichgesinnte, die miteinander ticken. Christian David Rheber hat die Arrangements so gestaltet, dass das Orchester beim Spielen Spaß hat", erklären Jan Pascal und Alexander Kilian. "Viele der Musiker waren bereits letztes Jahr in Buchen dabei und freuen sich darauf, wieder herkommen zu können."

Das Programm wird äußerst vielseitig sein: Rachmaninow trifft auf das Safri Duo und Michael Jackson auf AC/DC. Beim Konzert werden die Gitarristen auch drei Lieder ihres Projekts "80er unplugged" präsentieren. Die Radioshow, die bei RadioTon läuft, hat Jan Pascal zu ihrem neuen Album "Café del Mundo – 80er unplugged" inspiriert, das ab sofort als Download in der Mundo-App sowie als CD mit 13 Titeln im Mundo-Shop zu haben ist.

Lieder aus dem neuen Album „80er unplugged“ werden beim Open-Air auch zu hören sein. Foto: zg

"Das Aufnehmen war spannend, da wir eine Herangehensweise finden mussten, um die Songs der 80er zu ,gitarrisieren’", erzählt Alexander Kilian. Und wer das Album hört, der spürt sofort: Die Gitarre funktioniert als Unterhaltungsinstrument hervorragend. "Das sehen wir auch bei unseren Konzerten, wo der Großteil des Publikums aus Menschen besteht, die einfach gerne Radio hören."

Jan Pascal und Alexander Kilian entwickeln sich nicht "nur" musikalisch konstant weiter, sondern wollen auch ihr "Heimatsound"-Open-Air immer besser aufstellen: "Wir wollen das Szenario auf der Wiese, die Technik und die Verpflegung weiter optimieren", berichten sie.

Was sich jedoch nicht ändern soll, ist die ungezwungene und familiäre Atmosphäre des "Heimatsound"-Open-Airs. Wer möchte, kann sich wieder seinen eigenen Gartenstuhl, Decke oder Matte mitbringen.

Damit alle gut auf den Wartberg kommen, wird ein Shuttleservice eingerichtet: Ab 18 Uhr fährt der Bus ab dem Musterplatz sowie ab der Bushaltestelle in der Eberstadter-Straße im zehnminütigen Takt zum Wartturm. Jeder Konzertbesucher, der mitfahren möchte, kann zusteigen. Mit dem Auto darf der Wartturm nicht angefahren werden. Die Zufahrt zum Areal rund um den Wartturm ist zudem am Tag des Konzerts ab 15 Uhr gesperrt.

Info: Tickets gibt es im Online-Shop von "Café del Mundo" sowie bei der Tourist-Info in Buchen.