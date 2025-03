Buchen. (rüb) Eine schlechte Nachricht für alle Nachtschwärmer, Freunde guter Live-Musik und leckerer Cocktails: Die "Schüttelbar" in der Amtsstraße hat zum Monatswechsel ihre Pforten geschlossen. Dies teilten die Betreiber, die mit viel Herzblut und Kreativität zur Belebung des gastronomischen Angebots in der Region beigetragen haben, am Samstag über Social Media und ihre Webseite mit.

