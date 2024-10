Buchen. (RNZ) Mit dem Abschlussabend am 1. Oktober hat die Stadt Buchen ihr doppeltes Jubiläumsjahr offiziell beendet. Dabei wurde auch eine bleibende Erinnerung an ein unvergessliches Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt: Das Buch "Buchen feiert ... ein Rückblick auf das Jubiläumsjahr" wurde in Kooperation zwischen der Stadt Buchen und der Rhein-Neckar-Zeitung herausgegeben und umfasst 164 Seiten.

Inhaltlich bietet das Jubiläumsbuch einen bilderreichen Rückblick – insgesamt sind 492 Fotos abgebildet – auf die Veranstaltungen im Rahmen des Doppeljubiläums "1250 Jahre Ersterwähnung" und "50 Jahre Neue Stadt Buchen": vom Altstadtfeschd, als "die Gass’ gewackelt" hat, über das "Heimatsound-Open-Air" mit "Café del Mundo" am Wartturm und der beeindruckenden Theateraufführung "Der Stadtvogt" bis hin zum "Grenzenlos"-Festival auf der "Alla hopp!"-Anlage, das den Abschluss des Jubiläumsjahrs bildete. Bunte Rückblicke gibt es auch auf die 13 Stadtteilwochen, bei denen sich die Stadtteile von ihrer besten Seite präsentierten.

Außerdem kann man alle 337 Steckbriefe, die im Rahmen der RNZ-Serie "Wir sind Buchen" veröffentlicht wurden, nachlesen. Ein Glossar ermöglicht es, bestimmte Personen leicht zu finden.

Info: Käuflich erworben werden kann das Jubiläumsbuch, solange der Vorrat reicht, zum Preis von 19,90 Euro in der Tourist-Information und unter shop.buchen.de