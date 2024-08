Buchen. (tra) Momentan bekommt man auch hierzulande einen Eindruck davon, was südeuropäische Länder seit Wochen durchmachen: Die Sonne brennt vom Himmel, die Luft scheint zu stehen, und auch abends will die Hitzeglocke nicht so recht weichen. Jeder sucht nach Abkühlung, und da bietet sich natürlich das Buchener Waldschwimmbad an. Bademeister Michael Kaiser und Kiosk-Betreiber Michel Huber

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote