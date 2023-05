Von Hannah Störzer

Buchen. "Ich möchte einmal hinter die Kulissen schauen und den Beruf besser kennenlernen", mit diesem Gedanken bewarb ich mich für einen Praktikumsplatz bei der Rhein-Neckar-Zeitung in Buchen. Und schon kurze Zeit später begann mein sechswöchiges Praktikum.

Von Anfang an wurde ich sehr offen empfangen. Mir fiel sofort die angenehme Atmosphäre in der Redaktion auf. Mir wurde erst einmal alles erklärt, was ich wissen muss, um einen guten Artikel zu verfassen. Nach kurzer Einführungszeit ging es auch schon richtig los. Mein zweiter Arbeitstag startete mit einem Termin in Walldürn. Ich traf zusammen mit Ann-Kathrin Frei den Forstwirt Hans-Jörg Englert. Diesem ersten Termin folgten zahlreiche weitere Termine und Interviews, was mich schnell merken ließ, dass dieser Beruf sehr vielseitig und abwechslungsreich ist.

Ich traf mich beispielsweise mit dem Adelsheimer Podcaster Torsten Blum, besuchte einen zukünftigen Gnadenhof, schaute den Schülern der Realschule Osterburken bei ihrer Zirkusshow zu, war Teil des Empfangs der spanischen Austauschschüler des BGB und unterhielt mich mit Arian Golic über sein Talentscouting. Außerdem schaute ich beim Frühlingsbasar in Rippberg vorbei, um die Besucher zu ihrer Meinung bezüglich der Vorteilen eines Basars zu befragen. Auch Besuche in Kindergärten für Fotos zu Artikeln mit den Themen "Fachkräftemangel" oder "Krankheitsfälle in Berufen" standen auf meiner Tagesordnung.

Anfangs wurde ich bei den Terminen noch entweder von Ann-Kathrin Frei oder Andreas Hanel begleitet, damit ich mir erst einmal einen Eindruck machen konnte und kennenlernte, wie solche Interviews ablaufen. Doch zum Ende hin wurde mir auch der eine oder andere Termin alleine anvertraut, was mich sehr stolz machte.

Mir gefiel an meinem Praktikum vor allem, dass ich neben der Schreibtischarbeit viel unterwegs war. Natürlich gehört aber beides dazu, schließlich müssen die Artikel auch zu Papier gebracht werden. Die Termine und Besuche sorgten dabei immer für ausreichend Abwechslung. Außerdem wusste ich, dass ich mich bei Fragen oder Unklarheiten immer an einen der Redakteure wenden konnte. So fühlte ich mich stets gut aufgehoben. Ich lernte, wie man Texte redigiert, wie Kurzmeldungen verfasst werden, wie jeden Tag aufs Neue die Zeitungsseiten geplant und gebaut werden ...