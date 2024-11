Buchen. (rüb) Die Stadt Buchen hat das landwirtschaftliche Anwesen Sans im Bereich Schafstallweg/Am Hohen Markstein erworben. Der ehemalige Bauernhof und das angrenzende Gelände – insgesamt 3,5 Hektar – sollen in den nächsten Jahren in den neuen Bauhof der Stadt umgewandelt werden. Dies teilte Bürgermeister Roland Burger am Montagabend in der Sitzung des Gemeinderats mit. Die unterschiedlichen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote