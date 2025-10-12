Sonntag, 12. Oktober 2025

Aus "Zaunlädchen" in Hettingen wurde "SB-Garage"

Eine Garage als Hort der schönen Dinge. Silja Altmann hat einen besonderen Verkaufsraum für ihre handgefertigten Kreationen.

12.10.2025 UPDATE: 12.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 23 Sekunden
Die Hettingerin Silja Altmann in ihrer „SB-Garage“: Sie freut sich über die vielen positiven Rückmeldungen ihrer Kunden. Foto: Rüdiger Busch

Hettingen. (rüb) Eine Garage dient für gewöhnlich als Abstellort für Autos. Daneben finden dort häufig Fahrräder, Gartengeräte oder Werkzeug Platz. Praktikabilität steht ganz oben, die Optik spielt – wenn überhaupt – nur eine untergeordnete Rolle.

Ganz anders bei Silja Altmann aus Hettingen: Der Boden ist von einem Teppich bedeckt, an den Wänden hängt Deko und die Stirnseite wird von

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
