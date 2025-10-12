Aus "Zaunlädchen" in Hettingen wurde "SB-Garage"
Eine Garage als Hort der schönen Dinge. Silja Altmann hat einen besonderen Verkaufsraum für ihre handgefertigten Kreationen.
Hettingen. (rüb) Eine Garage dient für gewöhnlich als Abstellort für Autos. Daneben finden dort häufig Fahrräder, Gartengeräte oder Werkzeug Platz. Praktikabilität steht ganz oben, die Optik spielt – wenn überhaupt – nur eine untergeordnete Rolle.
Ganz anders bei Silja Altmann aus Hettingen: Der Boden ist von einem Teppich bedeckt, an den Wänden hängt Deko und die Stirnseite wird von