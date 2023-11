Buchen. (ahn) Das ist so eigentlich nicht der Sinn der Sache: An den Altglas- bzw. Altkleidercontainern in der Daimlerstraße bzw. der Straße "In der vorderen Wanne" in Buchen hat ein Unbekannter einfach Teile seines alten Wohnzimmermobiliars abgestellt. Eine Frau, die auf die Müllablagerungen aufmerksam geworden war, hatte sich bei der RNZ gemeldet.

Den Platz links neben den Altkleidercontainern "zieren" ein Sofa, ein Sessel und ein Stuhl. Zwischen den Altkleider- und den Glascontainern liegt unter anderem noch ein Teppich. Die Vermutung liegt nahe, dass auch dieser aus demselben Haushalt wie das Mobiliar stammt und einfach dort abgelegt wurde..