Hettingen. (rüb) 30 Bauplätze könnten einmal im neuen Hettinger Baugebiet "Steinmäuerle", oberhalb der Alten Rinschheimer Straße, geschaffen werden. Die Pläne für die Erschließung des Areals laufen bereits seit 2019.

In einem ersten Schritt wird nun aber lediglich eine Reihe mit sieben Bauflächen erschlossen, sodass eine Abrundung zur bestehenden Bebauung entsteht. Dies teilte Bürgermeister Roland Burger in der Gemeinderatssitzung am Montag mit.

Die Zufahrt zu den Baugrundstücken erfolgt über die Bürgermeister-Knühl-Straße. Die sieben Baugrundstücke sind zwischen 650 und 1000 Quadratmeter (Eckgrundstück) groß. Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf des Bebauungsplans einstimmig zu.