Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Das gibt es nur in Brombach: In Eberbachs Exklave mit rund 370 Einwohnern bereiteten am vergangenen Samstagabend die Jungspunde des Dorfs dem Frühling den Weg, als sie ein Feuerrad zunächst geführt und auf den letzten 100 Metern allein den Hang hinunterrollen ließen.

Schon um 14 Uhr trafen sich die 20 Helfer mit Landwirt Dennis Weber zum Richten des Rads. Zusammen mit dem Stroh schafften sie es im Frontlader ganz nach oben auf den Berg neben dem Schützenhaus. Dort schütteten sie einen großen Haufen mit den ausgedroschenen Halmen auf und stopften auch das 1,50 Meter große Feuerrad damit.

Nun warteten sie gespannt auf ihr Spektakel, das wie das Feuerrad zum heidnisch-germanischen Brauchtum in Brombachs gehört: Bei vollständiger Dunkelheit zündeten sie den Strohhaufen an allen Seiten an und sprangen mutig durch das lodernde Feuer. "Jetzt sind meine Augenbrauen weg", rief einer scherzhaft, ein anderer: "Bei mir waren die Nasenhaare dran".

Andere hielten sich an der Hand und wollten "laaaaangsam!" durchs Feuer – aber nein, auch sie sprangen durch. Wer schon einmal einen Finger durch eine Kerzenflamme geführt hat, kann sich vorstellen, welche Hitze bei einem Strohfeuer entsteht. In Baumwollanzügen, festen Schuhen, Handschuhen und Sturmhaube fühlten sich die Brombacher den Flammen gewachsen.

Nach ihrem Feuertanz führten sie mit zwei 13 Meter langen Fichten-Stämmen das Rad auf den brennenden Haufen, entzündeten es dort und schon ging’s runter zur wartenden Menschenmenge am Schützenhaus. Immer wieder mussten die jeweils fünf Helfer an den Seiten des Feuerrads von innen nach außen wechseln, weil die Hitze nicht auszuhalten war.

Die anderen sicherten den Weg und verscheuchten die zu nah an der Laufbahn stehenden Leute. In Höhe des Schützenhauses ließen sie es mit dem traditionellen Spruch los: "Glühende Sonne, spring zu Tal, verkünde den Frühling viel’ 1000 mal!"

Die Feuerwalze rollte allein hinunter ins Tal. Sie schon früher loszulassen, wäre zu gefährlich gewesen, denn "schon ein kleiner Maulwurfhügel kann die Feuerwalze aus der Bahn bringen", erklärte ein Brombacher. Nach diesem Augenschmaus gab es Bratwurst und Bier, so dass die Besucher noch bis in den späten Abend hinein "babbelten".