Von Marcus Deschner

Brombach. Mit dem Kelter- und Brotbackfest fand kürzlich in Brombach ein weiterer Höhepunkt im Rahmen der 750-Jahr-Feier dieses Eberbacher Ortsteils statt. Groß war die Zahl der Besucher an der das Ortsbild prägenden alten Mühle.

Nicht nur Einheimische waren unter den Gästen, sondern auch etliche Besucher aus den umliegenden Gemeinden zog es zu diesem besonderen Anlass. Ortsvorsteher Robin Seib und Peter Layer vom Festkomitee hießen alle willkommen. Layer gab einige Infos über die Mühle und dankte den Eigentümern, der Familie Bundai, dass sie dieses Fest mit ermöglicht hatten.

Aus der handbetriebenen Kelter fließt der Süßmost aus reinen Brombacher Äpfeln in Strömen. Foto: Marcus Deschner

Bereits vor drei Wochen wurde mit der Vorbereitung der Sauerteiglinge angefangen. Die wurden an diesem Tag im mit Holz befeuerten Ofen des Backhauses neben der Mühle von Attila Bundai und Dr. Raino Winkler mit dem hölzernen Backbrett "eingeschossen". Anschließend fanden die warmen Zweipfünder zahlreiche dankbare Abnehmer. Auch sonst war fürs leibliche Wohl bestens gesorgt. Beispielsweise mit deftiger Hausmacher Wurst und frisch gegrillter Bratwurst.

Derweil mühten sich Helfer an einem Unterstand neben der Mühle an der handbetriebenen Mostpresse. Zuvor waren die Äpfel gewaschen und zerkleinert worden. Schon floss der frische Süßmost aus der Kelter. In Plastikfässern, die vor dem Zelt standen, wurde das leckere Getränk angeboten und von den Gästen reichlich gezapft. Der anfallende Trester wurde per Radlader-Schaufel entsorgt.

Rund 450 Liter Saft entstanden bei der Aktion, schätzt Robin Seib. Die Äpfel stammten allesamt von den Streuobstwiesen rund um Brombach. Auch Honig aus heimischen Gefilden und Dosenwurst zum Mitnehmen wurden bei dem Fest angeboten. Auf eine Preisliste verzichtete man an diesem Tag bewusst. Stattdessen war eine Spendenbox aufgestellt, in der jeder hineinwerfen durfte, so viel er wollte.

Der Erlös soll der anstehenden Renovierung des Mühlenrades zugute kommen. Bis in den späten Herbstnachmittag hinein wurde an der Mühle gefeiert. Etwa 30 Helfer insgesamt waren Robin Seib zufolge für dieses Fest, bei dem sich einmal mehr der starke Zusammenhalt der Brombacher Dorfgemeinschaft zeigte, im Einsatz.

Auch der Gottesdienst zum Jubiläumsauftakt, das Feuerrad, das Maibaumstellen und die Wanderung rund um Brombach waren gut besucht. Höhepunkt war das Festwochenende im Juli. Jetzt steht der Schlussspurt der Jubiläumsfeierlichkeiten an: Am Samstag, 21. Oktober findet ein Filmabend im Schützenhaus statt, am 29. Oktober, 1. und 5. November gibt’s eine Bilderausstellung mit historischen Aufnahmen im alten Rathaus zu sehen.