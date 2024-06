Von Caspar Oesterreich

Mosbach/Neckarelz. Seit gut drei Monaten liegt das Neckar-Odenwald-Zentrum in Schutt und Asche. Der 11. März 2024 wird vielen Menschen in der Region noch lange in Erinnerung bleiben – Beata Bansbach und Anna Zuhnemer werden das verheerende Inferno wohl nie vergessen. Jahrzehnte lang arbeiteten die zwei Frauen im Neckarelzer Einkaufszentrum, nennen es im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung gar ihr zweites Zuhause. Die Zerstörungskraft der Flammen machte sie fassungslos und stellte von einem Moment auf den nächsten ihre berufliche Existenz infrage.

Während die großen "Player" Rewe, Jysk und MediaMarkt noch nach möglichen Interims-Standorten im Stadtgebiet suchen, haben die beiden örtlichen Unternehmerinnen nun Neueröffnung gefeiert: Anna Zuhnemer in der Mosbacher Innenstadt direkt gegenüber des Bahnhofs in der Kesslergasse 7 und Beata Bansbach in der Pfalzgraf-Otto-Straße 38, keine 900 Meter von ihrem alten Arbeitsplatz entfernt.

Einen mittleren sechsstelligen Betrag habe sie in ihren neuen, jetzt eigenen Salon investiert, sagt Friseurmeisterin Zuhnemer. "Das musste jetzt alles viel schneller gehen als ursprünglich angedacht." Eigentlich wollte sie den Salon von ihrem Chef Jürgen Schiemer im Neckar-Odenwald-Zentrum übernehmen, "Ende 2025, wenn er in Rente geht". Der Brand beschleunigte notgedrungen ihren Plan. "Das Feuer, die ganzen Termine der letzten Wochen – Behördengänge, Gewerbeanmeldung, Versicherung und so weiter, das ist ja alles ganz neu für mich – das war schon eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle", fasst Zuhnemer ihre Herausforderungen und Emotionen der vergangenen drei Monate in Worte.

Foto: cao

"Ist aber wirklich schön geworden", erwidert eine Kundin, die gerade neue Strähnchen verpasst bekommt. Als eine der Ersten hat sie es sich auf einem der acht Plätze bei "Anna Hair & Beauty" bequem gemacht. "Ich bin schon seit Jahren zu Anna ins Einkaufszentrum gegangen. Klar, dass ich jetzt auch hierhin komme", sagt sie. Zwei Stühle weiter nickt eine ältere Dame. "Ich hatte die Woche ja eigentlich einen anderen Friseurtermin. Als ich aber von der Neueröffnung gehört habe, da habe ich den gleich abgesagt." Stammkundin sei sie schließlich bereits seit mehr als 25 Jahren.

Sowohl Zuhnemer als auch Bansbach sind überwältigt von der Treue, dem Zuspruch und dem Mitgefühl ihrer Kunden. "Das war mir vor dem Brand in dieser Deutlichkeit nicht klar, wie eng die Kundenbindung tatsächlich ist", betont Bansbach. Wie auch die Friseurmeisterin berichtet die Geschäftsführerin der "Mosbacher Textilpflege" von unzähligen Anrufern nur Minuten nach Ausbruch der Flammen, die sich nach dem Wohlbefinden erkundigen wollten. "Und als jetzt eine Kundin das erste Mal seit der Neueröffnung kam und mich einfach so in den Arm genommen hat, sich gefreut hat, dass wir wieder da sind – da sind mir erst richtig die Augen aufgegangen, wie bedeutsam wir auch für die Menschen sein können", sagt Bansbach. Bereits im Mai feierte sie Neueröffnung mit ihrer Reinigung, Paketservice und Lotto-Angebot kamen stufenweise dazu, nachdem alle Formalitäten erledigt waren.

"Ohne die Unterstützung von meinem Team, von Herrn Schiemer, meiner Familie und Freunden wäre das nicht möglich gewesen", sagt Anna Zuhnemer. Auch für die Spendenaktion (wir berichteten) und die Hilfe der städtischen Wirtschaftsförderung rund um Fabian Weiß ist die Friseurmeisterin sehr dankbar. "Herr Weiß hat mir sehr bei der Suche nach einem Standort geholfen." Zuerst habe sie aufgrund fehlender Parkplätze direkt vor dem Salon gezweifelt, "aber ich hoffe, viele Gesichter dennoch wiederzusehen".

Für Beata Bansbach sind Parkplätze vor dem Geschäft essenziell. "Bei uns sind die Leute keine drei Minuten im Laden, dafür holt man sich nicht extra ein Parkticket und läuft noch eine Weile". Auch ihr bot Wirtschaftsförderer Weiß Hilfe an. Ihr größter Dank aber gilt der Sparkasse, in deren alter Filiale die Reinigung nun untergekommen ist. "Bei Miete und Vertragslaufzeit ist mir die Sparkasse sehr entgegen gekommen, sonst wäre das alles hier so schnell nicht möglich gewesen."