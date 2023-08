Buchen. (mag) Die Freiwillige Feuerwehr Buchen lädt am 23. und 24. September zu den Blaulichttagen ein. Am Samstag, 23. September, findet das zweite Gauditurnier für jedermann statt. Am Sonntag, 24. September, öffnet die Feuerwehr die Fahrzeugtore und zeigt, was Feuerwehr, DRK, DLRG und THW machen und können.

Zum Gauditurnier sind alle Vereine, Firmen, Feuerwehren und andere Gruppierungen willkommen, die einen spannenden und lustigen Abend verbringen möchten. Ab 16 Uhr bietet die Feuerwehr Spielstationen in und um die Feuerwache an. Spiele aus den Bereichen Kreativität, Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft, Aufmerksamkeit und Wissen fordern die Teilnehmenden heraus. Fünf Mann oder Frau spielen gemeinsam um die Pokale und den Hauptpreis. Anmelden können sich Gruppen formlos bis zum 15. September per E-Mail an gaudi@ff-buchen.de.

Der Blaulichttag am Sonntag bietet von 13 bis 17 Uhr allen die Möglichkeit, die Arbeit der Feuerwehren, des DRK, der DLRG und des THW kennenzulernen. In und um die Feuerwache Buchen gibt es allerlei auszuprobieren und zu bestaunen. Ab 11.30 Uhr bietet der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Stadt, Leckeres vom Grill, am Nachmittag zusätzlich Kaffee und Kuchen.

Für Kinder gibt es einen Spiele-Parcours der Jugendfeuerwehr. Um 10 Uhr finden im Florianssaal die Ehrungen für 15, 25 und 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst statt.