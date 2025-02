Eberbach. (U.H./P.W.) So hatten sich die Eigentümer des inklusiven Bistros "Zur Insel" und ihr Team das gewünscht: ein volles Haus, ein begeistertes Publikum und zwei Musiker, die sich an diesem Abend selbst übertreffen. Viele Fans und Freunde der stadt- und regionalbekannten Eberbacher Musiker Sanni & Paul hatten sich zum Valentinstag in der "Insel" eingefunden. Insofern war das Konzert ein Heimspiel.

Selbstverständlich ging es dem Anlass gemäß sowohl kulinarisch (mit dem eigens für diesen Tag kreierten Flammkuchen "Matrosenliebe") als auch musikalisch rund um das Thema Liebe. Nicht fehlen durften die Klassiker wie "All you need is love" und "Rote Lippen". Doch im Mittelpunkt standen die vielen selbst komponierten Songs wie "I need love", "Beziehungsanbahnungsblues", "Ja zu sagen" und "Hey girl", die von den aufmerksamen Zuhörern mit großem Beifall bedacht wurden.

Das Publikum fühlte sich an diesem Abend durch die launigen Ein- und Überleitungen des Duos auf sehr humorvolle Art und Weise unterhalten. Bei den bekannten und beliebten Hits "Tanzen" und "Neckar-Lovesong" hielt es die Gäste nicht mehr auf den Stühlen und es wurde ausgelassen getanzt und absolut textsicher mitgesungen.

Mit einer eigenen Version von "Nights In White Satin" versuchten Sanni & Paul den musikalischen Teil des Abends zu beschließen. Aber das begeisterte Publikum ließ sie nicht ohne weitere Zugaben von der Bühne.

Das Konzert war der vielversprechende Auftakt zu den Live-Musik-Veranstaltungen im Bistro "Zur Insel". Am 15. März wird die Reihe mit einem "Irischen Abend mit Roland Beigel" fortgesetzt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, Öffnungszeit ab 17 Uhr. Eine Reservierung wird empfohlen.