Schulmensa, Wildschwein- und Rattenplage beschäftigen Gemeinde
Der Grundschul-Anbau wurde nun planerisch auf den Weg gebracht. Und der Erweiterungsbau des evangelischen Kindergartens ist fast fertig.
Von Ursula Brinkmann
Binau. Sie gehen zu weit. Die Schwarzkittel in Binau verwüsten Gärten und Anlagen (insbesondere im Bereich der Reichenbucher Straße, also am nördlichen Dorfrand); besonders betroffen ist der jüdische Friedhof. Vor der November-Sitzung des Binauer Gemeinderats hatte die Verwaltung Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich mit dem Wildtierbeauftragten des