Freitag, 07. November 2025

Plus Binau

Schulmensa, Wildschwein- und Rattenplage beschäftigen Gemeinde

Der Grundschul-Anbau wurde nun planerisch auf den Weg gebracht. Und der Erweiterungsbau des evangelischen Kindergartens ist fast fertig.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 7 Sekunden
Da, wo gewölbte Vordächer den Pausenhof der Grundschule Binau überspannen, soll ein Anbau den Anspruch auf Ganztagesbetreuung ermöglichen. Als Mensa gedacht, soll er auch anderweitig nutzbar sein. Der Gemeinderat stimmt dem Planentwurf zu. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Binau. Sie gehen zu weit. Die Schwarzkittel in Binau verwüsten Gärten und Anlagen (insbesondere im Bereich der Reichenbucher Straße, also am nördlichen Dorfrand); besonders betroffen ist der jüdische Friedhof. Vor der November-Sitzung des Binauer Gemeinderats hatte die Verwaltung Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich mit dem Wildtierbeauftragten des

