Von Ann-Kathrin Frei

Billigheim. Die Kosten für die Hochwasserschutzmaßnahmen "Am Schafgraben" haben sich fast verdoppelt. Das ärgerte nicht nur die Zuhörer bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Billigheim. Die Gemeinderäte waren ebenfalls nicht begeistert davon – vor allem, weil die Rechnung erst nach Abschluss der zusätzlichen Arbeiten in der Gemeindeverwaltung