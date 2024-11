Mosbach. (RNZ/pm) Alle Jahre wieder – bringt die "Klingende Bergweihnacht" die großen Stars der Schlager- und Volksmusikszene zusammen. Dieses Jahr sind beim Konzertabend unter dem gleichnamigen Titel Patrick Lindner, Rosanna Rocci, Nadin Meypo, Bianca App und die Geschwister Niederbacher mit dabei.

Am Samstag, 14. Dezember (19 Uhr), lässt sich der Klang der Bergweihnacht auch in der Alten Mälzerei in Mosbach erleben. Die Schlagergrößen möchten ihre Gäste aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit entführen und ihnen "viel Zeit zum Träumen und Abschalten" bescheren.

Seinen Beitrag dazu leisten will auch Patrick Lindner. Seit über 30 Jahren ist er auf den Bühnen Europas zu sehen und zu hören, nachdem er 1989 beim Grand Prix der Volksmusik entdeckt worden war.

Hintergrund Unter allen Schlagerfreunden, die sich am heutigen Freitag (10 bis 10.30 Uhr) unter Tel.: 0626/93-22-7171 melden, verlost die RNZ 5 x 2 Eintrittskarten für die "Klingende Bergweihnacht" in Mosbach.

Seither hat sich der gelernte Koch immer wieder neu erfunden. Als Moderator kann er zudem bereits auf 36 eigene TV-Shows bei ZDF und ARD zurückblicken, ist zudem als Schauspieler und Buchautor erfolgreich.

Mit dabei ist in Mosbach auch Rosanna Rocci, der wohl populärste Schlagerexport aus Italien. Sie ist bekannt für ihre temperamentvollen Auftritte, hat sich mit Hits wie "Ich geh für dich durchs Feuer" einen festen Platz in der Schlagerwelt erobert.

Als Geheimtipp in der Schlagerbranche gilt Nadin Meypo: Die strahlende Frohnatur ist mittlerweile sechsfache Siegerin der SWR4-Hitparade und war gerade mit Semino Rossi auf Tournee – und jüngst auch in der Großen Kreisstadt zu erleben.

Mit Bianca App kommt zudem die frühere Frontsängerin der Volksmusikgruppe "Die Schäfer". Sie steht erstmals nach der Auflösung der Band wieder auf der Bühne, will mit ihrer charismatischen Stimme für stimmungsvolle Unterhaltung sorgen.

Das gleiche Ziel verfolgen die Geschwister Niederbacher aus Südtirol. Mit ihrer Mischung aus traditionellen und modernen Klängen bringen sie frischen Wind in die Volksmusikszene, stehen für energiegeladene Auftritte.

Info: Tickets gibt es im RNZ-Ticketshop oder der Telefonnummer 07223/9534466.