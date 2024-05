Beerfelden. (zg) Reparieren statt Wegwerfen: Unter diesem Motto findet am Samstag, 11. Mai, von 14 bis 17 Uhr im Bühnensaal des Bürgerhauses das nächste Repair-Café satt. Organisiert wird das Treffen der Reparierenden vom Verein Generation Oberzent.

Ehrenamtliche Reparateure unterstützen an diesem Tag die Besucherinnen und Besucher dabei, defekte Gebrauchsgegenstände – vorwiegend elektronische Geräte - zu untersuchen und im besten Fall gleich gemeinsam zu reparieren. Auch wer nichts zu reparieren hat, ist eingeladen und kann bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen von der Generationenhilfe Oberzent, den Nachmittag genießen.

Mit dem gemeinsamen Reparieren setzen engagierte Bürgerinnen und Bürger ein Zeichen gegen eine sorglose Wegwerf-Kultur und schonen obendrein wertvolle natürliche und menschliche Ressourcen, weil Gebrauchsgüter länger nutzbar bleiben. Die wieder instand gesetzten Gegenstände erhalten eine neue Wertschätzung – statt auf dem Müll zu landen.

Zudem teilen Menschen untereinander ihr Wissen über das Reparieren und die Technik dahinter. Laien und Experten arbeiten gemeinschaftlich zusammen und regen so zu einem bewussten Konsumverhalten an. Gleichzeitig treffen Menschen aus der Nachbarschaft am Reparaturtisch aufeinander – das soll den lokalen Zusammenhalt stärken und neue Bekanntschaften schaffen.

"Der kostenlose Reparaturtreff ist in keinem Fall eine Konkurrenz für Reparatur-Profis – im Gegenteil", heißt es von Seiten der Organisatoren. "Wir möchten vielmehr das Interesse am Reparieren wieder wecken." Die Besucherinnen und Besucher werden auch regelmäßig an Profis weiter verwiesen.

Der Verein hat mittlerweile auch einen Helfer für das Gebiet Holzbearbeitung. Sollte Bedarf sein, stellen die Ehrenamtlichen den Kontakt mit dem Experten her. Bei Fragen steht Vorstandsmitglied Gabi Weber unter der Nummer 06068/3340 (jeweils ab 16 Uhr) oder per E-Mail unter info@generation-oberzent.de zur Verfügung. Auch neue Reparaturhelferinnen und -helfer, die diese Aktion unterstützen wollen, können sich bei Weber Melden melden.