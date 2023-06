Von Alissa de Robillard

Odenwald-Kreis. Das große Fernsehen zieht es in die Region. Und mit den Kameras soll auch die große Liebe kommen. Das erhofft sich Bullenzüchter Siegfried, der an der Fernsehsendung "Bauer sucht Frau" teilnimmt. Am Pfingstmontag wurde Siegfried einem Millionenpublikum vorgestellt. Nun muss er sich gedulden und auf die Bewerbungen interessierter