Areal rund ums Schulzentrum Buchen wird deutlich aufgewertet
Die Arbeiten für neuen Pausenhof von ABR und KTS laufen auf Hochtouren. Auch die Parkplätze am Hallenbad werden erneuert.
Buchen. (rüb) Ferienzeit ist Baustellenzeit: Nach diesem Motto verfährt die Stadt Buchen seit einigen Jahren. Natürlich wird auch das ganze Jahr über auf den städtischen Baustellen gearbeitet. Aber besonders lärm- und staubintensive Arbeiten in den Schulen werden vorzugsweise auf die schulfreie Zeit gelegt.
Deshalb haben diese Arbeiten gerade Hochkonjunktur – zu beobachten ist dies
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+