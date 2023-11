Buchen. (rüb) Nun hat es der Buchener Treppenwitz endgültig in den Olymp der TV-Satire geschafft: Am Mittwoch verfolgte ein Millionenpublikum in der NDR-Sendung "Extra 3 Spezial – Der reale Irrsinn", was es mit der gesperrten Treppe am Buchener Bahnhof auf sich hat. Der Buchener Fall war einer von insgesamt acht Aufregern in der Sendung.

"Diese Jungen machen etwas Illegales", berichtet die Stimme drohend aus dem Off, während mehrere Schüler die Treppenstufen hinaufsteigen, "sie benutzen die Treppe." In dem rund zweiminütigen Beitrag wird der Unterschied zwischen einem Reisendenübergang und einem Bahnübergang satirisch überspitzt aufs Korn genommen, und es kommen auch mehrere Passanten zu Wort, die natürlich kein Verständnis für die Sperrung haben.

Dass die Bahn für die Aufstellung des Andreaskreuzes ein halbes Jahr veranschlagt, wird genüsslich kommentiert: Schließlich gehörten Verspätungen bei der Deutschen Bahn einfach dazu ...