Bad Mergentheim. (pm) Fliegende Menschen unter der Circuskuppel, waghalsige Stunts in der geteilten Motorradkugel, Shooting-Stars vom "Cirque du Soleil" und eine Papageien-Show der Extraklasse: Der Main-Tauber-Weihnachtscircus zeigt einmal mehr ein komplett neues Weltstadtprogramm. Vom 22. Dezember bis 7. Januar verblüffen und begeistern Spitzenartisten aus 14 Nationen das Publikum auf dem Volksfestplatz in Bad Mergentheim.

Bereits zum vierten Mal heißt es unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Udo Glatthaar "Manege frei" für eine Weihnachtsshow, die den Alltag vergessen lässt. Lachen, Staunen, Nervenkitzel sind die Zutaten für ein hochklassiges Programm, das die ganze Familie in seinen Bann schlägt. Bereits 75.000 Besucher genossen die drei vergangenen Weihnachts-Shows, die Veranstalter Rudi Bauer mit seinem Team mit Kreativität, Leidenschaft und Liebe zum Detail zu etwas Einzigartigem in der Region und darüber hinaus macht.

"Wir sind absolut glücklich, dass es uns gelang, den ,Splitting Globe‘ nach dem Sensationserfolg in 2019 wieder nach Bad Mergentheim zu holen", freut sich Bauer. Viele Besucher hätten sich seitdem telefonisch und per E-Mail gewünscht, dass die "größte Weihnachtskugel" in der Region wieder nach Bad Mergentheim zurückkehrt. "Diesen Wunsch wollten wir unbedingt erfüllen." Ab 22. Dezember sorgen fünf Brasilianer mit ihren waghalsigen Stunts in der Stahlkugel für reichlich Nervenkitzel und schweißnasse Hände.

Der erneute Besucherrekord in der Spielzeit 2022/23 ist für Veranstalter Rudi Bauer Ansporn, die Zahlen mit dem komplett neuen Programm in der kommenden Weihnachtssaison weiter in die Höhe zu treiben. "Mit den diesjährigen Attraktionen wollen wir das Niveau noch einmal steigern", verspricht er den Besuchern. Ein nicht ganz leichtes Unterfangen, denn das Publikum erwartet zu Recht etwas ganz Besonderes. Deswegen kommen die Gäste aus nah und fern schließlich teilweise bereits zum vierten Mal in das Chapiteau auf dem Volksfestplatz in Bad Mergentheim.

Dany Luftmann aus Portugal bringt seine Boomerang-Jonglage nach Bad Mergentheim.

Mit internationalen Spitzenkünstlern und Artistik – ausgezeichnet auf den angesagtesten Festivals dieser Welt – schufen Bauer und sein Team die Voraussetzung für ein weiteres unvergleichliches Weihnachtscircus-Event. Mit dabei sind Erik Niemen aus Italien als Hasardeur auf dem Drahtseil, Danny Luftmann aus Portugal mit seiner Boomerang-Jonglage und extreme Fahrrad-Cracks aus der Ukraine.

Der Italiener Alessio Fochesato begeistert mit seiner bunten Papagei-Show.

Die schier unglaubliche Kombination aus Zopf- und Zahnhangartistik des Duos Dominguez aus Kuba lässt den Atem ebenso stocken wie die außergewöhnliche Darbietung der "Flying Comets" am Flugtrapez. Ludmilla Valla fesselt das Publikum mit heißen Antipodenspielen, die Ungarin Réka Lantos präsentiert ihre sexy Körperkunst im Wasser und in der Luft. Clown Jimmy Folco lässt die Lachtränen fließen, bereitet Klein und Groß mit seinen Späßen große Freude.

"Darüber hinaus haben wir noch mehr Überraschungen für unsere Gäste in petto", verrät Rudi Bauer. Wer dabei sein möchte, sollte sich schnell die besten Plätze sichern. "Denn gerade die Weihnachtstage und die Tage danach sind sehr begehrt, die Karten für die Vorstellungen entsprechend rasch vergriffen", erinnert er die Besucher an die Erfahrungen der vergangenen Jahre. V

orstellungen sind täglich um 15 und 19.30 Uhr, am 6. und 7. Januar um 11 und 15 Uhr. Spielfrei sind Heiligabend (24.) und Silvester (31. Dezember). Die Familienvorstellungen der Weihnachts-Show sind am 1. Januar um 15 Uhr und um 19.30 Uhr zu stark ermäßigten Preisen.

Tickets gibt es ab 15 Euro online und bei Reservix-Vorverkaufsstellen.

Die Rhein-Neckar-Zeitung verlost fünfmal zwei Karten für die Vorstellung des Main-Tauber-Weihnachtscircus am Dienstag, 2. Januar, um 19.30 Uhr auf dem Volksfestplatz in Bad Mergentheim. Die Sieger der Verlosung können ihre Karten bis spätestens 19 Uhr am Veranstaltungstag gegen Vorlage ihres Ausweises an der Kasse des Circus abholen. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt bis Mittwoch, 20. Dezember, eine E-Mail an janek.mayer@rnz.de – mit dem Betreff "Circus" . Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.