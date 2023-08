Asbach/Daudenzell/Obrigheim. (stk) In der Kirstetter Straße in Obrigheim bitten die Anwohner um Geschwindigkeitskontrollen, in Daudenzell stehen alle paar Meter Tempo-30-Schilder, und in der Mosbacher Straße in Asbach steht es ganz deutlich auf der Straße: "50, Kinder, Asbach sagt Danke". Die Sperrung der Bundesstraße B292 und die Umleitung durch genannte Ortschaften wird zur Belastungsprobe für die Menschen in den genannten Dörfern.

In Asbach hat ein Bürger nun reagiert. Am Ortsausgang Richtung Tech-N-O bzw. Mörtelstein hat er auf der Straße Warnhinweise angebracht. Anonym möchte er bleiben, aber seine Beweggründe nennt er der RNZ: "Meine Kinder gehen dort an die Bushaltestelle. Gleichzeitig rasen die Leute da durch", erzählt der Mann. Im Obrigheimer Ortsteil sei der Zusammenhalt groß, auf dem Dorffest anlässlich des Jubiläums der Eingemeindung von Asbach seien die Umleitung und der damit verbundene Verkehr das Gesprächsthema schlechthin gewesen. In der Nacht stellte sich der Asbacher dann einen Wecker und schrieb die Warnhinweise auf die Straße. "Ganz wichtig war mir aber das ,Danke’ am Schluss. Das gehört sich einfach so."

Dass die Umleitung erstens Ursache und zweitens Ort vermehrter Autounfälle sei, kann die Pressestelle der Polizei allerdings nicht bestätigen. "Zwei Unfälle sind auf der Umleitungsstrecke passiert, seit die B292 Mitte Juli gesperrt ist", erklärt eine Polizeisprecherin. "Da kann man jetzt aber nicht sagen, dass die nicht passiert wären, wenn es die Umleitung nicht gegeben hätte."

Nichtsdestotrotz: Die Situation ist trotz des geringeren Verkehrsaufkommens in den Ferien "doof", wie es der Straßenkünstler von Asbach treffend auf den Punkt bringt. Eine gute Nachricht gibt es auf Nachfrage aus dem Regierungspräsidium Karlsruhe, das die Bauarbeiten verantwortet: "Wir sind im Zeitplan", heißt es dort auf Anfrage der RNZ. Sprich: Bis zum Ende der KW 35 (Anfang September und bevor die Schule wieder startet) sollen die Bauarbeiten beendet, die Sperrung aufgehoben sein.

Obrigheims Bürgermeister Achim Walter sagt: "Die Mosbacher Straße ist eine Kreisstraße, dafür sind wir zuständig." Wegen der Umleitung und dem höheren Verkehrsaufkommen werde die Gemeinde nach wie vor häufig angerufen. "Ich hoffe, dass die Bauarbeiten nach Plan beendet werden", so Walter.

Bleibt noch die Forderung nach Geschwindigkeitskontrollen. "Das Landratsamt nimmt die mobilen Messungen mithilfe eines Dienstleisters vor. Dieser stellt auch die jeweiligen Messgeräte zur Verfügung. Messtage, Messzeiten und das jeweilige Messgerät werden am Anfang des Jahres festgelegt", erklärt das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis. Wo diese Messungen stattfindet, werde unter anderem in Absprache mit der Polizei und den Gemeinden abgestimmt.

Schwerpunkte seien Schulen, Kindergärten und gefährliche Straßenabschnitte. "Kurzfristige Anforderungen der Gemeinden können dann schnell umgesetzt werden, wenn bereits eine Messstelle eingerichtet ist." Das heißt, dass an der konkreten Stelle bereits geprüft wurde, ob und mit welchem Messgerät gemessen werden kann. Andernfalls verlängert sich der Vorlauf durch das Einrichten der Messstelle und gegebenenfalls statistische Erhebungen zur Beanstandungsquote.

In Daudenzell und Mörtelstein hat das Landratsamt wegen der aktuellen Verkehrssituation im Juli viermal Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Für den August seien noch weitere Messungen geplant.