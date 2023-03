Er habe diese wunderbare Präsentation vor einigen Jahren in Leipzig entdeckt, erzählte er im Gespräch und freue sich sehr, dass sie jetzt noch bis zum 15. März in St. Juliana und danach für zwei Wochen im Buchener Rathaus gezeigt werden könne. Zur Vernissage waren die Bürgermeister Achim Walter aus Obrigheim und Patrick Rickenbrot aus Mosbach gekommen, ebenso Pfarrer Dr. Stefan Renscik von der Seelsorgeeinheit Mose, die jeweils ein eigenes Grußwort beisteuerten. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Saxofonist Joschi Michelberger mit passenden Stücken wie "My Way" oder "All By Myself".

Den Ausstellungsmacherinnen ist es gelungen, sich dem sensiblen Thema auf ästhetische und einfühlsame Weise anzunähern und diesen ungewöhnlichen Weg der Trauerbewältigung sicht- und verstehbar zu machen. In Interviews haben die Journalistin und Trauerbegleiterin Katrin Hartig und die Fotografin Stefanie Oeft-Geffarth Bilder von Trauertattoos gesammelt und ihren großformatigen Abbildungen jeweils einige persönliche Worte der Trägerinnen und Träger beigefügt, in denen diese von ihren Erfahrungen und Erinnerungen erzählen.

Mosbach. Mit dem Verlust eines geliebten Menschen umzugehen, gehört zu den großen Aufgaben im Leben. Die Wege, die Trauernde dabei finden, können sehr individuell sein, Rituale spielen bei der Bewältigung eine bedeutsame Rolle. Sich ein Tattoo in die Haut gravieren zu lassen als bleibende Erinnerung, mag vielleicht nicht für jeden auf den ersten Blick eine tröstliche Vorstellung sein. Und doch kann es für manche Menschen ein Weg sein, um die Erinnerung an ihre Verstorbenen für immer ganz nah bei sich tragen. Die Protagonisten, die sich für die in der Kirche St. Juliana gezeigte Fotoausstellung "Trauertattoo – Unsere Haut als Gefühlswelt" ablichten ließen, haben genau das getan.

Von Pia Geimer

Dass die inzwischen bundesweit bekannte Ausstellung auch nach Mosbach kommen konnte, geht auf eine gemeinsame Initiative des Bildungszentrums für katholische Erwachsenenbildung, dem katholischen Schuldekanat und den Trauerbegleitern des Trauer-Netzwerks im Neckar-Odenwald-Kreis zurück. Ulrich Neubert als Leiter des Bildungszentrums eröffnete sie am Freitagabend gemeinsam mit seinen Mitinitiatorinnen Irene Gimber vom Schuldekanat und Margit Halder von der Religionspädagogischen Medienstelle Buchen.

Trauernde treffen in der Gesellschaft oftmals auf wenig Verständnis. Gerade wenn der Tod auf tragische und unerwartete Weise kam, kann der Trauerprozess kompliziert verlaufen. Trauern kann man nicht lernen, man muss sich in eine neue, unbekannte Gefühlswelt hineintasten und seinen eigenen Weg hindurch finden. Vermeintlich tröstende Ratschläge, wie sie Trauernden oft unüberlegt gegeben werden, können jedoch verletzen und sich wie Nadelstiche in die Seele brennen.

Die Gesellschaft müsse sensibler werden, meinte Neubert in seinen Gedanken zur Ausstellung. Trauer dürfe nicht marginalisiert oder tabuisiert werden. Auch die Angst, den geliebten Menschen mit der Zeit zu vergessen, sei durchaus real. Für manche Trauernde kann es daher ein Weg sein, sich mit einem Tattoo eine Art bleibende Narbe zu schaffen, die zu einem Teil der eigenen Identität wird. Das Durchleben des körperlichen Schmerzes beim Stechen könne dabei sogar zur mentalen Heilung beitragen. Dies drückte sich auch in den Texten aus, die Margit Halder und Irene Gimber von den Tafeln in der Ausstellung rezitierten. Sie sind berührende Zeugnisse sehr persönlicher Lebensgeschichten und in ihrer Authentizität neben den Fotos ein vitaler Bestandteil dieser Ausstellung.

Zusätzlich zur Ausstellung finden in den kommenden Tagen verschiedene Begleitveranstaltungen statt: Schulseelsorgerin Irene Gimber spricht zum Thema "Trauern bei Kindern", in einem Kreativworkshop mit Kunsttherapeutin Tina Fodermayer-Krück kann ein Symbol der Erinnerung gestaltet werden, und ein Impulsvortrag mit dem Theologen und Trauerbegleiter Ulrich Neubert stellt Fragen und liefert Antworten.

Flyer und Informationen zu den im Neckar-Odenwald-Kreis verfügbaren Angeboten für Trauerberatung sowie Bücher zum Thema liegen im Ausstellungsbereich aus. Ein Begleitbuch zur Ausstellung ist ebenfalls erhältlich.