Miltenberg. (rsc) Der Aufbau der Michelsmesse geht zügig voran. Am Samstag, 24. August, beginnt das große Fest am bayerischen Untermain und dauert zehn Tage.

Das hölzerne Festzelt steht bereits wieder, zum dritten Mal in Folge. Lechner-Wirt Mathias Hofmann hat man seiner Crew noch viel zu tun, freut sich aber über das derzeit meist sonnige Wetter. "Alles läuft wie am Schnürchen!", schmunzelt er. "Viele Verbesserungen greifen schon!" Zu einer erfolgreichen Messe gehören heuer Highlights wie der Besuch von Musiker und Entertainer Stefan Mross, der Auftritt von Ex-Schürzenjäger Freddy Pfister sowie die Präsenz von Wolfgang Krebs mit "Bavaria First". Es folgen außerdem das 1. GDE Steeldart-Turnier am 7. September sowie vorher Kabarett & Comedy am 6. September.

Auch die Ausstellungshalle ist fast schon fertig. Allmählich kommen die Händler und errichten ihre Verkaufsbuden. In der Stadt selbst lässt sich gut flanieren und einkaufen. Cafés und Restaurants mit ihren lichtvollen und schattigen Außenflächen warten auf Kundschaft aus nah und fern.

Die Ursprünge der Michaelismesse liegen im Mittelalter. Sie hat ihre historischen Wurzeln in der Verleihung eines besonderen Marktrechts durch den damaligen deutschen Kaiser. Dadurch wurden die Stadt und ihre markante Lage als Handelsstadt am Main und Verkehrsknotenpunkt zu Wasser und zu Land enorm aufgewertet sowie weit und breit bekannt.

Zehn Tage wird auf dem großen Gelände am Main gefeiert, gegessen, getrunken, geschunkelt, gebummelt und geschaut. Es wird nach Messe-Sonderangeboten gelugt und fleißig eingekauft. Intensiv werden Fahrgeschäfte wie Riesenrad, Karussell & Co. genutzt. Man trifft auf Verwandte, Freunde und Bekannte, knüpft neue Kontakte und freut sich über das traditionelle und moderne Outfit der Besucher.

Festbier und (Franken-)wein sowie weitere kulinarische Spezialitäten locken außerdem zum längeren Verweilen. In Miltenberg gibt es nicht nur ein Festzelt, einen Biergarten und ein Weinzelt, sondern auch eine Verkaufsmesse auf dem Markt- und Ausstellungsgelände sowie einen Vergnügungspark. Diverse Musikkapellen – nicht nur aus der Region – sorgen für eine zünftige Stimmung.

Die meisten Messe-Besucher kommen aus dem Dreiländereck Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Schon früher gab es am Main zum Abschluss ein effektvolles Brillantfeuerwerk. Bereits Wochen vorher überlegten Jung und Alt, wo zum Anschauen der beste Platz sei.

Geheimtipps waren Plätze am Main, auf der Mildenburg, auf der alten Mainbrücke, am Greinberg oder vor dem Festzelt. Rund eine Viertelstunde dauerte das imposante Feuerwerk und zeichnete böllernd und krachend faszinierende Figuren in den abendlichen Himmel über dem Maintal. Auch heuer ist wieder ein Feuerwerk geplant – die Raketen sollen diesmal nicht traditionell unten am rechten Mainufer, sondern in der Nähe der Mildenburg am Grauberg abgefeuert werden. Corona und starke Hitze verhinderten in den Vorjahren ein hiesiges Brillantfeuerwerk.

Die Miltenberger "Michelsmess", wie die Einheimischen sagen, ist verständlicherweise für Einheimische und Gäste aus nah und fern ein "Muss", eine "Pflicht-Übung", ein "High-Light" im Jahr, pulsierendes Leben und vieles mehr.

Den farbenprächtigen Einzug zum Festplatz mit exakt 30 Gruppen sollte man am Samstag, 24. August, auch nicht verpassen. Zu Gast ist am darauffolgenden Montag am Marktplatz das Landespolizeiorchester Hessen und präsentiert konzertante Musik. Auch prominente Besucher und Stargäste haben sich angesagt.

Abwechslungsreich ist täglich das Programm im Festzelt und im Biergarten beim Lechner-Wirt mit attraktiver Unterhaltungsmusik aus der Region und mit bekannten bayerischen Partybands.

Info: Über Linienfahrten zur und von der Michaelismesse vom 24. August bis 1. September kann man sich hier oder im Programmheft erkundigen.